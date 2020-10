„European Premier League“ : Pläne für europäische Superliga sorgen für Ärger

London Eine neue Superliga könnte Europas Topclubs Milliarden-Einnahmen sichern. Das Vorhaben wird seit Jahren immer wieder diskutiert, nun kommt ein neuer Vorstoß aus England. Kritik gibt es von der UEFA.

Den Berichten zufolge soll die Superliga mit rund fünf Milliarden Euro von Investoren unterstützt werden. Angesichts der finanziellen Probleme, die zahlreiche Fußballvereine in Großbritannien aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben, sorgt das für Empörung. „Wir müssen uns um die Struktur des Spiels kümmern und darum, was es für die Gemeinden in diesem Land bedeutet“, mahnte Neville.