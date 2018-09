Podolski verliert mit Kobe 0:4 bei den Urawa Red Diamonds

Lukas Podolski hat mit seinem Club Vissel Kobe eine herbe Niederlage in der J-League erlitten. dpa

Bei den Urawa Red Diamonds verlor der Verein des deutschen Ex-Nationalspielers am 27. Spieltag glatt 0:4 (0:2) und rutschte im Tabellen-Mittelfeld der japanischen Fußball-Meisterschaft hinter den Gegner auf Rang neun ab. Vor 55 689 Zuschauern in Saitama erzielten am Sonntag Takuya Aoki (23. Minute), Shinzo Koroki (42.), Yuki Muto (53.) und Kazuki Nagasawa (76.) die Tore für die Red Diamonds. Podolski spielte 90 Minuten durch, konnte den erneuten Rückschlag aber nicht verhindern.

