Englischer Fußball : Pokalblamage für Newcastle: Aus gegen Drittligist Cambridge

Cambridge United steht nach dem Sieg in Newcastle in der vierten Runde des FA Cups. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Newcastle Für den neureichen englischen Fußballclub Newcastle United läuft es weiterhin sportlich nicht rund. Der Tabellenvorletzte der Premier League blamierte sich auch im FA Cup nach Kräften.

Mit Neuzugang Kieran Trippier in der Startelf verloren die Magpies im eigenen Stadion mit 0:1 (0:0) gegen den Drittligisten Cambridge United. Joe Ironside traf in der 56. Minute für den krassen Außenseiter, der damit in die vierte Pokalrunde einzieht.