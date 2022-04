Premier League : Polizei ermittelt wegen Ronaldos „Ausraster“

Liverpool Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo droht Ärger mit der Polizei. Wegen Ronaldos kurzem Wutausbruch nach dem 0:1 beim FC Everton sind Ermittlungen eingeleitet worden, der Superstar von Manchester United soll auch vernommen werden.

Das bestätigte die Polizei in Liverpool am Tag nach dem Vorfall. Der 37 Jahre alte Stürmer hatte - wie auf Fotos in den sozialen Medien zu sehen ist - einem Anhänger das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen, als er am Samstag aus Frust über die Pleite beim Abstiegskandidaten das Spielfeld im Goodison Park verließ.