Ukraine-Krieg : Polnischer Fußball-Verband ruft zu Russland-Boykott auf

Berlin Der polnische Fußball-Verband hat die weiteren europäischen Fußball-Verbände dazu aufgefordert, sich dem Spielboykott gegen Russland anzuschließen.

Wegen der „schändlichen Entscheidung“ des Weltverbandes FIFA habe der polnische Verband einen Brief an alle Fußballverbände in Europa geschickt, twitterte Verbandspräsident Cezary Kulesza. „Wir haben unsere Position vorgestellt und sie ermutigt, an unserer Seite zu stehen. Denn nur vereint sind wir stark. Keine Nachsicht für die russische Aggression gegen die Ukraine.“