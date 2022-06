Ligue 1 : Präsident Macron riet Mbappé zum Verbleib in Frankreich

Präsident Macron riet Mbappé zum Verbleib in Frankreich

Berlin Ob Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wirklich einen entscheidenden Anteil am Verbleib von Fußball-Star Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain hatte, bleibt wohl offen. Aber zumindest war Macron anscheinend nicht ganz unbeteiligt.

„Ja, ich hatte ein Gespräch mit Kylian Mbappé, einfach um ihm zu raten, in Frankreich zu bleiben. Auf informelle und freundliche Weise gesagt, ist es die Rolle eines Präsidenten, sein Land zu verteidigen“, sagte Macron in einem Interview, das er mehreren regionalen Tageszeitungen gab, darunter „Le Parisien-Aujourd'hui en France“. „Aber ich kann Sie beruhigen, ich mische mich nicht in irgendwelche Transfers ein.“