Enger Spielplan : Premier League mit nur drei Wechseln: Klopp enttäuscht

Liverpool Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich enttäuscht darüber geäußert, dass in der neuen Premier-League-Saison nur noch drei Auswechslungen während eines Spiels möglich sind.

Wegen des späteren Starts aufgrund der Corona-Krise ist der Spielplan in dieser Saison deutlich enger getaktet. Nach der Coronavirus-Pause hatten sich die Premier-League-Clubs für den Rest der Vorsaison auf fünf Wechselmöglichkeiten geeinigt, später aber gegen eine Verlängerung der Maßnahme in der Saison 2020/21 gestimmt. Für Klopp nicht nachvollziehbar. „Ich weiß gar nicht, warum wir darüber diskutieren“, sagte er. „Ganz Europa macht das doch.“ In der Bundesliga sowie in Spanien, Italien und Frankreich sind fünf Auswechslungen in der kommenden Spielzeit weiterhin erlaubt.