Kampagne angekündigt Premier League verurteilt Schmäh-Gesänge

In Heysel waren 1985 39 Menschen gestorben, in Folge der Hillsborough-Katastrophe von 1989 waren 97 Liverpool-Fans ums Leben gekommen. Schon am Montag hatte der englische Fußballverband FA die Gesänge in einer Stellungnahme verurteilt, Luton Town hatte eine Untersuchung versprochen.