Premier League : Problemfall Man United: Kurzflug-Kritik und Solskjaer-Druck

Leicester Nicht nur die Niederlage von Manchester United in der englischen Premier League bei Leicester City sorgt auf der Insel für reichlich Kritik. Auch die „Jetset“-Anreise des englischen Rekordmeisters, der seinen Ansprüchen hinterher läuft. Im Club brodelt es.

Der Norweger muss in den kommenden Wochen Antworten finden - und die Aufgaben haben es durchaus in sich. Am Mittwoch gastiert in der Champions League Atalanta Bergamo in Manchester. Am kommenden Sonntag kommt es zum Prestige-Duell mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. Eine Niederlage gegen den Erzrivalen könnte die Atmosphäre rund um das Old Trafford weiter verschlechtern. „Wir müssen das jetzt irgendwie abschütteln“, sagte der 48-jährige United-Trainer.