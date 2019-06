Paris Saint-Germain : PSG-Boss geht auf Distanz zu Neymar - Wechselspekulationen

Paris Zwei Jahre nach dem 222-Millionen-Rekord-Transfer scheint es für Stürmerstar Neymar und den französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain keine gemeinsame Zukunft mehr zu geben.

Mit ungewohnt deutlichen Worten ging Vereinschef Nasser Al-Khelaïfi in einem Interview auf Distanz zu dem 27 Jahre alten Angreifer. „Niemand hat ihn gezwungen, hier zu unterschreiben, niemand hat ihn gedrängt“, sagte Al-Khelaïfi dem Fachmagazin „France Football“. Er wolle Spieler, die bereit seien, alles zu geben, um die Ehre des Trikots zu verteidigen und sich dem Projekt des Clubs zu verschreiben, sagte der Spitzenfunktionär aus Katar. Mit denjenigen, „die nicht wollen oder dies nicht verstehen“, werde man sich treffen und sich unterhalten. „Natürlich gibt es Verträge, die zu respektieren sind, aber wichtiger wird in Zukunft die absolute Bindung an unser Projekt sein“, formulierte es der Vereinsboss.