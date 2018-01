PSG erreicht Halbfinale - Trapp und Draxler dabei

Paris Saint-Germain hat den Einzug ins Liga-Pokal-Halbfinale geschafft. Der Hauptstadtclub siegte am Mittwoch 2:0 (0:0) bei Amiens SC. dpa

Superstar Neymar per Elfmeter (53. Minute) und Adrien Rabiot (77.) erzielten die Tore. In der Startelf standen bei PSG auch die beiden deutschen Nationalspieler Kevin Trapp und Julian Draxler. PSG ist damit weiterhin in allen vier Wettbewerben gut vertreten.

Neben dem französischen Liga-Spitzenreiter haben auch Meister AS Monaco (2:1 bei OGC Nizza), Stade Rennes (4:2 gegen den FC Toulouse) und der SC Montpellier (1:0 bei Angers SCO) das Halbfinale erreicht.