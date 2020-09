Auf Leihbasis zum Tuchel-Club : PSG leiht Italiener Florenzi von AS Rom aus

Wird von AS Rom an PSG ausgeliehen: Alessandro Florenzi. Foto: Ernesto Vicinanza/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Rom/Paris Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain leiht Alessandro Florenzi von der AS Rom aus.

Der 36-malige Nationalspieler Florenzi wurde in Rom geboren, in der Jugendabteilung des Serie-A-Vereins ausgebildet und spielte seitdem mit zwei kurzen Unterbrechungen für die Roma, die er zwischenzeitlich auch als Kapitän anführte. Zuletzt war der Rechtsverteidiger für ein halbes Jahr an den spanischen Club FC Valencia ausgeliehen. In seinen 279 Partien für die AS Rom erzielte Florenzi 28 Tore.