Ligue 1 PSG nach Arbeitssieg auf Titelkurs

Superstar Kylian Mbappé brachte die Gäste schon in der 7. Minute in Führung, als Vitinhas Flanke an die Latte klatschte und der Torjäger aus Nahdistanz per Kopf traf. Es war sein 24. Saisontreffer. Vitinha im Nachschuss (59.) und Fabian Ruiz (86.) stellten in Hälfte zwei den Sieg sicher. Xavier Chavalerins Anschlusstor zum 1:2 (83.) war zu wenig für den Tabellenvorletzten Troyes.