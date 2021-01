Ligue 1 : PSG-Pleite beim Neuling trotz Neymars Elfmeter-Doppelpack

Lorient Paris Saint-Germain hat unter Thomas Tuchels Trainer-Nachfolger Mauricio Pochettino den vierten Sieg nacheinander verpasst und sich stattdessen beim Neuling FC Lorient blamiert.

Der Titelverteidiger in der französischen Fußball-Meisterschaft benötigte beim Tabellenvorletzten sogar zwei Elfmeter, um überhaupt Tore erzielen. Am Ende unterlag PSG dennoch mit 2:3 (1:1).

Der Aufsteiger war durch Laurent Aubergel in der 36. Minute in Führung gegangen. Kurz vor der Pause verursachte Houboulang Mendes aber den ersten Strafstoß. Brasiliens Superstar Neymar (45.) glich aus. Nach dem Seitenwechsel dann das Déja-vu: Wieder verschuldete Mendes einen Foulelfmeter, wieder traf Neymar (58.).

Lorient gab sich aber nicht geschlagen und glich durch Yoane Wissa in der 80. Minute aus, ehe in der ersten Minute der Nachspielzeit Terem Moffi das Siegtor erzielte. In der Tabelle verpasste es PSG, damit wieder den ersten Platz von Olympique Lyon zurückzuerobern.