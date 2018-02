PSG siegt 1:0 bei Generalprobe vor Champions-League-Kracher

Vier Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid hat Neymar Paris Saint-Germain zu einem Sieg in der französischen Ligue 1 geschossen. dpa

Der brasilianische Superstar erzielte am Samstag in der 68. Minute das entscheidende 1:0 für den souveränen Tabellenführer beim FC Toulouse. Fußball-Weltmeister Julian Draxler saß zunächst auf der Bank und wurde in der 71. Minute eingewechselt, Torhüter Kevin Trapp fehlte gesperrt.

Im Duell der beiden Starensembles aus der spanischen und französischen Hauptstadt tritt PSG am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zunächst auswärts in Madrid an. Am 6. März steigt das Rückspiel in Paris.

