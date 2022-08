Französischer Supercup : PSG-Trainer Galtier schwärmt über „fröhlichen“ Neymar

Tel Aviv Nach dem überzeugenden Sieg im französischen Supercup scheint ein möglicher Abschied von Superstar Neymar bei Paris Saint-Germain endgültig vom Tisch.

Neymar hatte beim locker herausgespielten 4:0 (2:0) des französischen Meisters gegen den FC Nantes in Tel Aviv gemeinsam mit Lionel Messi wie in besten Zeiten gezaubert. Bei einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:0 zeigte der Brasilianer seine ganze Klasse, per Elfmeter stellte der 30-Jährige den Endstand her. „Ich bin zufrieden“, sagte Neymar: „Wir haben überzeugt.“