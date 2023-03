Ligue 1 PSG verliert wieder gegen Stade Rennes

PSG tat sich im Offensivspiel schwer, zudem war Gäste-Keeper Steve Mandanda gut im Spiel. Ekambi brachte die engagierten Gäste verdient in Führung. Auch nach der Pause waren die Pariser nicht immer wach, beim zweiten Gegentreffer ließen sie sich auskontern. Nach einer Hereingabe von Lesley Ugochukwu musste Kalimuendo nur noch den Fuß hinhalten. Messi & Co gelang es auch im weiteren Spielverlauf nur selten, klare Chancen zu kreieren. Die beste vergab nach Vorarbeit von Mbappé in der 84. Minute Marco Verratti.