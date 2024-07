Zusammenarbeit endet Racing Straßburg und Trainer Vieira gehen getrennte Wege

Der Weltmeister von 1998 hatte vor ziemlich genau einem Jahr einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Dieser wurde nun vorzeitig aufgelöst. Als Trainer konnte Vieira bislang noch nicht an seine großen Errungenschaften als Spieler anknüpfen. Vor seinem Engagement in Straßburg hatte er Crystal Palace, OGC Nizza und New York City FC trainiert - mit mäßigem Erfolg. Einen neuen Coach will Straßburg zeitnah verkünden.