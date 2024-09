Nations League Rangnick mit Österreich unter Druck: „Noch alles möglich“

Nach einer begeisternden EM in Deutschland, die allerdings schon im Achtelfinale gegen die Türkei endete, haben die Österreicher in der Gruppe 3 der Liga B nach zwei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto. Erklärtes Ziel ist die Rückkehr in die höchste Gruppe der Nations League, derzeit belegen sie aber nur Platz drei. Am Freitag hatte es zuvor nur zu einem 1:1 gegen Slowenien gereicht, weiterer Gegner ist Kasachstan. „Ohne es darauf zu schieben: Bei uns fehlen schon auch ganz, ganz wichtige Spieler“, sagte der Deutsche Rangnick: „Bei der Euro haben wir die Galligkeit des Underdogs gehabt.“