Nations League : Rangnick mit Österreich unter Druck

Paris Ralf Rangnick hat sich nach der Niederlage gegen Fußball-Weltmeister Frankreich ebenso ernüchtert wie einsichtig gezeigt.

„Ich wage die These, wenn Mbappé bei uns gespielt hätte, wäre das Spiel anders ausgegangen, aber leider haben wir keinen Mbappé“, meinte der Coach der österreichischen Nationalmannschaft: „Aber leider haben wir keinen Kylian Mbappe.“

Das hat zur Folge, dass er und seine Auswahlspieler den Verbleib in der Liga A der Nations League nicht mehr in den eigenen Händen haben. Nach dem 0:2 gegen die Franzosen, die auf eine Vielzahl ihrer Topakteure verzichten mussten, belegt Österreich den letzten Platz in Gruppe 1.