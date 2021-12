Premier League : Rangnick schwärmt vom Old Trafford: „Einzigartig“

Rangnick schwärmt vom Old Trafford: „Einzigartig“

United-Trainer Ralf Rangnick ist von der Stimmung im Old Trafford begeistert. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Stretford Sein erfolgreiches Debüt als Trainer von Manchester United im legendären Old Trafford hat Ralf Rangnick ins Schwärmen gebracht. „Die Atmosphäre ist fantastisch“, sagte der 63-Jährige nach dem 1:0 des englischen Fußball-Rekordmeisters gegen Crystal Palace.

Er sei schon mehrfach in der Arena der Red Devils gewesen und habe sich Spiele angeschaut. „Aber jetzt, wo ich selbst hier die Verantwortung trage, war die Art und Weise großartig, wie die Fans das Team angefeuert haben und der Mannschaft auch in schwierigen Situationen halfen“, sagte Rangnick. Die Stimmung im Old Trafford sei „wahrscheinlich einzigartig“.