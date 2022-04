Manchester United : Rangnick: Spielmacher Fernandes bei Autounfall unverletzt

Manchester Spielmacher Bruno Fernandes vom englischen Premier-League-Club Manchester United ist bei einem Autounfall unverletzt geblieben. Das bestätigte Trainer Ralf Rangnick am Ostermontag auf einer Pressekonferenz.

Der Portugiese Fernandes sei am 15. April auf dem Weg zum Training nach Carrington gewesen. „Aber so weit ich weiß, wurde niemand verletzt“, sagte Rangnick. „Er hat mit dem Team trainiert, und er war okay. Und deshalb, denke ich, wird er auch für morgen okay sein.“