Serie A : Rangnick-Wechsel zu Milan geplatzt - „Nicht das Momentum“

Mailand Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand ist geplatzt. Das teilte der 62 Jahre alte Erfolgscoach mit.

Der 62-jährige Rangnick ist derzeit als „Head of Sport and Development“ der Red Bull GmbH angestellt, nachdem er in der vergangenen Saison RB Leipzig erfolgreich in die Champions League geführt hatte. Bereits seit einem halben Jahr wurde der erfahrene Coach immer wieder mit Milan in Verbindung gebracht. Ein Wechsel schien bereits beschlossene Sache, wenngleich es im Umfeld viele Kritiker gab.