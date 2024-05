Serie A Ranieri zieht sich als Trainer von Cagliari zurück

Der gebürtige Römer führte Cagliari in der vergangenen Saison zurück in die Serie A. Das Team konnte am Sonntag zudem den Liga-Verbleib sicherstellen. Bereits von 1988 bis 1991 trainierte er Cagliari. In der Zwischenzeit war er Coach von verschiedenen Top-Vereinen. Er trainierte Atlético Madrid, den FC Chelsea, Juventus Turin und Inter Mailand. In dieser Zeit habe er aber niemals Cagliari aus den Augen verloren, sagte Ranieri in einer Videobotschaft.