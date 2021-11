Bundesliga Österreich : Rapid Wien trennt sich von Trainer Kühbauer

Berlin Der österreichische Fußball-Erstligist Rapid Wien hat sich von Trainer Dietmar Kühbauer getrennt, gab der Verein bekannt.

„In meiner Funktion steht aber das Wohl des Vereins an oberster Stelle und wir sind leider in einer Situation angekommen, in der eine Veränderung in der Position des Cheftrainers nicht mehr abzuwenden war“, sagte Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport. Neben Kühbauer wurde auch Co-Trainer Manfred Nastl freigestellt.