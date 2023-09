Premier-League-Star Rashford nach Unfall unverletzt

Online gestellte Aufnahmen zeigten später Schäden an Rashfords Auto. In einem unter anderem von der „Sun“ weiterverbreiteten Video waren Polizeikräfte am Unfallort, ein beschädigtes Auto und eine ebenso beschädigte Verkehrsinsel zu sehen. Der 25-jährige Rashford habe nach dem Vorfall jedoch keine medizinische Betreuung benötigt, berichteten PA und weitere britische Medien.