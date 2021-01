Primera División : Real bei Osasuna nur 0:0 - Messi wieder mit Doppelpack

Madrid Der spanische Fußball-Meister Real Madrid hat im Titelkampf einen weiteren Rückschlag kassiert. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos kam beim Vorletzten CA Osasuna nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste damit den vorübergehenden Sprung auf Platz eins.

Das Atlético-Heimspiel gegen Athletic Bilbao war wegen des ungewöhnlichen Winterwetters ausgefallen. Die Gäste konnten am Samstag nicht anreisen. Der Flughafen der spanischen Hauptstadt war zwischenzeitig sogar geschlossen. Zudem hätten die schlechten Verhältnisse auf den Straßen auch die Sicherheit der eigenen Mannschaft, der Schiedsrichter und der Vereinsmitarbeiter beeinträchtigt, schrieb Atlético auf seiner Homepage. Der Nachholtermin soll in den kommenden Tagen durch die Liga bekanntgegeben werden.

Der FC Barcelona dagegen konnte am Abend beim FC Granada antreten und gewann dank der Tore von Lionel Messi und Antoine Griezman mit 4:0 (3:0). Messi traf in der 35. und 42. Minute, der Franzose in der 12. und 63. Bei den Gastgebern sah der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Jesus Vallejo wegen einer Notbremse die Rote Karte (78.). Messi, der bereits unter der Woche beim 3:2 im Nachholspiel gegen Athletic Bilbao doppelt getroffen hatte, übernahm mit elf Treffern die Führung in der Torschützenliste. In der Tabelle liegen die Katalanen mit 34 Punkten auf Platz drei.