La Liga : Real Madrid erkämpft sich 1:0-Erfolg in Getafe

Getafe Real Madrid hat vor dem Clásico im Zweikampf mit dem FC Barcelona vorgelegt und zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft übernommen.

Der Meister erkämpfte sich am Samstag beim FC Getafe einen 1:0 (1:0)-Erfolg. Eder Militao erzielte bereits in der 3. Minute den entscheidenden Treffer. Durch den Sieg verdrängte Real Barcelona zumindest vorerst von Platz eins. Mit einem Sieg an diesem Sonntag (21.00 Uhr) gegen Celta Vigo können die Katalanen wieder die Tabellenführung übernehmen, bevor es am kommenden Spieltag in Madrid zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen kommt.