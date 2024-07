Mega-Show für Frankreich-Star Real Madrid feiert seinen neuen Superstar Mbappé

Der 25-Jährige hatte vor seinem Auftritt in seinem neuen Fußball-Wohnzimmer die medizinische Untersuchung absolviert. Mit Elektroden auf der nackten Brust lachte Mbappé in die Kamera und streckte beide Daumen zum Zeichen seiner Freude nach oben. Anschließend unterschrieb er im edlen schwarzen Anzug und an der Seite von Real Madrids Präsident Florentino Pérez einen Vertrag bis zum Sommer 2029.