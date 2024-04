Primera División Real Madrid feiert späten Sieg im Clásico

In der Tabelle der ersten spanischen Fußball-Liga liegt Spitzenreiter Real Madrid, bei den Toni Kroos und Antonio Rüdiger in der Startelf standen, elf Punkte vor Verfolger Barça. Die Madrilenen, in der Champions League Halbfinal-Gegner des FC Bayern München, feierten den späten Sieg, der nicht unverdient war. Dabei war der Gast zweimal in Führung gegangen.