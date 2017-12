Real Madrid fertigt FC Sevilla in 45 Minuten mit 5:0 ab

Real Madrid hat im Spitzenspiel der Primera División gegen den FC Sevilla ein Torefestival gefeiert. Der spanische Fußballmeister fertigte den Tabellenfünften überraschend klar mit 5:0 (5:0) ab. Die Königlichen benötigten für den Kantersieg nur 45 Minuten. dpa

Bereits bis zur Halbzeitpause hatte das Team um den Weltfußballer Cristiano Ronaldo im heimischen Bernabéu-Stadion gegen die erschreckend schwachen Andalusier einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgeschossen. Nach dem Wechsel ließ es das Team von Trainer Zinédine Zidane deutlich ruhiger angehen.

Toni Kroos beteiligte sich mit einem Treffer am Torreigen. Der Weltmeister erzielte in der 38. Minute das 4:0. Real-Abwehrspieler Nacho (2.) hatte die Madrilenen früh in Führung gebracht, Ronaldo (22./31.) sorgte mit einem Doppelpack für eine frühzeitige Vorentscheidung. Der 19-jährige Marokkaner Achraf Hakimi (41.) stellte den Endstand her.

„Die Partie glich einem Freundschaftsspiel gegen einen Aufbaugegner“, schrieb das Sportblatt „As“ in seiner Online-Ausgabe. Real (31 Punkte) verkürzte damit den Rückstand zum Tabellenführer FC Barcelona (36) vorerst auf fünf Zähler. Die Katalanen treten am Sonntagabend beim FC Villarreal an.

