Titelverteidiger Real Madrid hat dank einer Gala von Gareth Bale das Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft erreicht. Der Waliser erzielte alle drei Treffer beim 3:1 gegen Kashima Antlers.

Real Madrid steht dank eines Dreierpacks von Gareth Bale erneut im Endspiel der Klub-WM. Das Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos besiegte im Halbfinale den japanischen Vertreter Kashima Antlers 3:1 (1:0) und trifft am Samstag (17.30 Uhr MEZ/DAZN) auf den gastgebenden Verein FC Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der walisische Stürmerstar Bale erzielte dabei binnen nur elf Minuten (44./53./55.) einen Dreierpack für den spanischen Rekordmeister. Shoma Doi (78.) verkürzte danach nur noch für den Finalisten von 2016.

Im Finale am Sonntag in Abu Dhabi will Real als erster Klub zum dritten Mal in Serie den Titel als Vereinsweltmeister holen und ist dabei Favorit gegen Al Ain. Der Meister der Vereinigten Arabischen Emirate hatte allerdings am Dienstag im ersten Halbfinale mit dem Erfolg über Südamerika-Champion River Plate für eine große Überraschung gesorgt. Gegen den Libertadores-Cup-Sieger aus Buenos Aires setzte sich der Meister der Vereinigten Arabischen Emirate mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach der Verlängerung hatte es 2:2 gestanden.

