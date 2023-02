Club-WM : Real Madrid trifft im Halbfinale auf Al Ahly

Tanger Real Madrid spielt im Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft gegen Al Ahly SC aus Ägypten.

Während der europäische Champions-League-Sieger aus Spanien für die Runde der letzten Vier gesetzt war, bezwang der Club aus Kairo in Tanger (Marokko) den Seattle Sounders FC im Viertelfinale mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte der ägyptische Fußballer Mohamed Afsha in der 88. Minute. Das Halbfinale zwischen Real und Al Ahly findet am Mittwoch (20.00 Uhr) statt.