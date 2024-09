Fußball in Spanien Real Madrid verspielt Derby-Sieg gegen Atlético

Real Madrid hat einen Prestigesieg im Stadtderby gegen Atlético in der Nachspielzeit verspielt. Der spanische Fußball-Rekordmeister sah im Metropolitano dank eines Treffers von Éder Militão (64. Minute) lange wie der sichere Sieger aus. Doch Ángel Correa gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich für Atlético. Beide Teams bleiben in der spanischen Topliga ungeschlagen, doch für Real war es ein Rückschlag. Bei einem Sieg wären die Königlichen bis auf einen Punkt an den von Hansi Flick trainierten Spitzenreiter FC Barcelona herangerückt.