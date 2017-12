später lesen Finale gegen Porto Alegre Real Madrid will als erstes Team Club-WM-Titel verteidigen FOTO: Petros Karadjias FOTO: Petros Karadjias Teilen

Real Madrid peilt als erste Fußball-Mannschaft die erfolgreiche Titelverteidigung der Club-WM an. Der spanische Meister trifft am Samstag in der 14. Auflage des Wettbewerbs auf Grêmio Porto Alegre aus Brasilien. dpa