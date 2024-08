Kleiner Dämpfer Real nur 1:1 bei Mbappés Ligadebüt gegen Mallorca

Der favorisierte Champions-League-Sieger Real Madrid hat beim Ligadebüt von Kylian Mbappé in Spanien einen Sieg noch aus der Hand gegeben. Die Königlichen mit dem französischen Superstar in der Startelf trennten sich nach einer 1:0-Führung nur 1:1 (1:0) von RCD Mallorca und ließen gleich am ersten Spieltag zwei Punkte liegen.