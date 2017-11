Real schwach, aber erfolgreich - Ronaldo erzielt Siegtreffer

FOTO: Enrique de la Fuente/Shot for pr

Wieder einmal Cristiano Ronaldo hat Real Madrid zu einem Sieg in der Primera Division geführt. Der portugiesische Weltfußballer erzielte beim 3:2 (2:1)-Sieg gegen den abstiegsgefährdeten FC Malaga in der 76. Minute den Siegtreffer. dpa

Dabei war Ronaldo zunächst bei einem Foulelfmeter an Málagas Torwart Roberto gescheitert, brachte den Ball dann aber im Nachschuss über die Linie.

Real (27 Punkte) konnte damit als Dritter der Primera División den Rückstand auf den FC Barcelona (34) und den FC Valencia (30) einstweilen verkürzen. Die Katalanen müssen am Sonntag (20.45 Uhr) zum Spitzenspiel in Valencia antreten.

Karim Benzema hatte die Madrilenen in der 9. Minute in Führung gebracht. Diego Rolan (19.) nutzte einen Ballverlust von Weltmeister Toni Kroos zum Ausgleich. Wenig später brachte Casemiro (21.) den spanischen Meister erneut in Führung. Nach dem Wechsel gelang Chory Castro (57.) nach einem Fehler von Reals Ersatztorwart Kiko Casilla der Ausgleich zum 2:2. Ronaldo bewahrte die keineswegs überzeugenden Madrilenen mit seinem Siegtor vor einer Blamage.

