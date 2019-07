Primera División : Real wenig königlich: Durchhalteparolen bei Kroos und Zidane

München Von königlichem Fußball ist Real Madrid derzeit weit entfernt - galaktisch sind einzig die Sorgen der Fans. Nach einer enttäuschenden Vorbereitung flüchten sich die Protagonisten in Durchhalteparolen.

Nach dem Weggang von Cristiano Ronaldo 2018 erlebte Real eine Saison zum Vergessen mit dem Aus im Champions-League-Achtelfinale, dem Pokal-Halbfinale in Spanien und nur Platz drei in der Liga. Besserung ist aktuell nicht in Sicht. Kroos sprach im ZDF von „Nachwirkungen“ der vorigen Saison. „Da denkt man: Okay, es geht schon wieder los.“