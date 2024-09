Major League Soccer Reus beim 4:2 der LA Galaxy verletzt ausgewechselt

Der ehemalige Dortmunder Marco Reus ist in der Major League Soccer verletzt ausgewechselt worden. Reus musste beim 4:2 seiner Los Angeles Galaxy gegen die Vancouver Whitecaps in der 66. Minute vom Feld. Unmittelbar nach dem ersten Tor für die Gäste kurz zuvor hatte er sich auf den Rasen gesetzt und an den rechten hinteren Oberschenkel gefasst.