Bundesliga Reus: Wäre doof, nicht nach Dortmund zurückzukehren

Eine Rückkehr nach Dortmund ist für Marco Reus nach dem Karriereende nahezu sicher. Wenn man so viele Menschen dort kenne, so verbunden sei, „wäre ich schön doof, wenn ich nicht zurückkehren würde“, sagte er der „Sport Bild“. In welcher Funktion sei offen. „Ich bin kein Mensch, der Dreijahres-Pläne aufstellt. Das lasse ich auf mich zukommen. Ich habe hier große Ziele, die derzeit im Fokus stehen. Aber wir werden in den nächsten Monaten bestimmt mal über die Zusammenarbeit sprechen“, sagte der 35-Jährige.