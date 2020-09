Niederlande : Robben zur EM? Trainer schließt Einsatz für Oranje nicht aus

Amsterdam Ex-Bayern-Star Arjen Robben als Joker der niederländischen Nationalmannschaft? Zweifellos wäre das einer der spektakulärsten Momente der EM 2021, und völlig ausschließen will Interims-Nationaltrainer Dwight Lodeweges einen solchen Auftritt des dann 37-Jährigen nicht.

Das Oranje-Team für die EM habe zwar in der Qualifikationsphase so gut wie festgestanden, erläuterte der Coach. Aber aufgrund der Corona-bedingten Verschiebung ins kommende Jahr, wolle man jeden Spieler „mit einem frischen Blick“ anschauen. „Das gilt nun also auch für Arjen Robben.“ Vor allem sollte man aber abwarten, wie Robben selbst darüber denkt, fügte er hinzu. „Wer weiß, was er eventuell von der Bank aus noch alles bewirken könnte?“