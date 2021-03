Atalanta Bergamo : Robin Gosens „Lebenstraum“ von der Fußball-Bundesliga

Bergamo Fußball-Nationalspieler Robin Gosens empfindet nach einer erneuten Leistungssteigerung in dieser Saison bei Atalanta Bergamo eine „riesengroße Genugtuung“.

Gosens spielt seit Juli 2017 für Bergamo in der italienischen Serie A. In der vergangenen Saison war er mit Atalanta in der Champions League bis ins Viertelfinale gekommen und dort an Paris Saint-Germain gescheitert. In der aktuellen Runde steht er mit den Italienern im Achtelfinale, am 17. März kommt es zum Rückspiel bei Real Madrid. Bergamo muss ein 0:1 aus dem Hinspiel, in dem Atalanta durch eine Rote Karte geschwächt gewesen war, aufholen. „Unser großer Antrieb ist, dass wir im Rückspiel das wahre Atalanta-Gesicht zeigen“, sagte Gosens.