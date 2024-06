Brasilianischer Fußball Ronaldinho zu Seleção: „Eine der schlechtesten Mannschaften“

Eröffnet wird das Turnier am kommenden Donnerstag mit der Begegnung zwischen Weltmeister und Titelverteidiger Argentinien gegen Kanada in Atlanta. Brasilien legt am 24. Juni gegen Costa Rica los. Das Finale findet am 14. Juli in Miami statt. Bei der Südamerikameisterschaft sind bei dieser Auflage auch sechs Teams aus Nord- und Mittelamerika dabei.