Nations League Ronaldo erlöst Portugal - Spanien siegt trotz Unterzahl

In Genf gingen die Spanier früh in Führung, Real Madrids Joselu traf per Kopf in der 4. Minute. Nur wenig später erhöhte Fabián Ruiz (13.) für bis dahin dominierende Gäste. BVB-Torwart Gregor Kobel war bei den Gegentoren machtlos. Weil Robin Le Normand nach einer Notbremse die Rote Karte (20.) sah - den folgenden Freistoß setzte Zeki Amdouni an die Latte des spanischen Tores -, fanden die Schweizer besser in die Partie. Amdouni (41.) traf nach einem Eckball zum Anschluss. Nach der Pause machten erneut Ruiz (77.) und Ferran Torres (80.) die Schweizer Hoffnungen auf zumindest einen Punkt zunichte.