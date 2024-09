Nations League Ronaldo erzielt 900. Karriere-Tor

Bereits vor der Partie hatte Ronaldo angekündigt, nicht an das Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere zu denken. „Wenn ich kein Mehrwert mehr bin, werde ich der Erste sein, der geht“, sagte er. Es sei ihm nach der EM in Deutschland „nie in den Sinn gekommen, dass mein Zyklus zu Ende ist. Im Gegenteil: Es hat mich noch mehr motiviert, weiterzumachen“.