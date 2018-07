Ronaldo in Turin - „Bring uns die Champions-League!“

Der Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist nach seiner Verpflichtung durch Juventus Turin zu einem Medizin-Check im Ärztezentrum des italienischen Rekordmeisters eingetroffen. dpa

Der Portugiese wurde dort von Hunderten Fans empfangen, die seit den frühen Morgenstunden auf den Star gewartet hatten. Die Juve-Anhänger skandierten: „Bring uns den Champions-League-Titel!“ Ronaldo winkte den Fans zu und gab Autogramme.

Der Torjäger hatte die Anhänger seines neuen Clubs am Sonntag überrascht und war viel früher als erwartet in Turin gelandet. Der 33-Jährige war unter anderen von seiner Freundin Georgina Rodriguez begleitet worden. „Schaut her, wer gerade in Turin angekommen ist“, twitterte Juve.

Die Ankunftszeit war geheim gehalten worden, damit Ronaldo dem erwarteten Andrang von Fans entgehen konnte. Er soll heute um 18.30 Uhr in Turin auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Juve zahlt für CR7 eine Ablösesumme von 112 Millionen Euro an Real Madrid.

