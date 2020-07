Serie A : Ronaldo rettet Juve im Spitzenspiel gegen Bergamo

Turin/Rom Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin im Spitzenspiel der Serie A mit zwei Elfmetertoren vor einer Heimniederlage gegen Verfolger Atalanta Bergamo bewahrt.

Der 26-Jährige verletzte sich offenbar beim Aufwärmen, die Startelf wurde wenige Minuten vor dem Anpfiff noch einmal verändert. Die Gäste gingen dennoch durch Duvan Zapata in der 16. Minute in Führung. Superstar Ronaldo glich per Strafstoß (55.) nach dem Seitenwechsel aus, ehe der eingewechselte Ruslan Malinovskyi (80.) die Gäste wieder in Führung schoss. Mit dem zweiten Elfmeter glich der 35 Jahre alte Ronaldo aber erneut aus (90.).