Fußball Ronaldo: Saudische Liga besser als Ligue 1

Seinen eigenen Wechsel vor einem Jahr ins Königreich Saudi-Arabien, das aufgrund der Menschenrechtssituation in der Kritik steht, bereut Ronaldo nicht. „Ich denke, es war ein guter Wechsel. Ich fühle mich so glücklich“, sagte Ronaldo. Er habe gemessen an der Anzahl der Tore „junge Löwen“ wie Erling Haaland von Champions-League-Gewinner Manchester City geschlagen, „darauf bin ich stolz“.