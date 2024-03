Fußball Ronaldo und Al-Nassr scheiden in Champions League aus

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel in den Emiraten rettete Ronaldo sein Team im Rückspiel in Riad mit einem späten Elfmetertor in der Verlängerung ins Elfmeterschießen. Dort war der 39-Jährige der einzige Spieler seiner Mannschaft, der seinen Strafstoß im Tor unterbrachte. Gleich drei Teamkollegen verschossen hingegen.