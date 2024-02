Fußball Ronaldo verpasst Testspiel gegen Messi und Inter Miami

Ronaldo laborierte laut Berichten zuletzt an einer Wadenverletzung. „Cristiano ist in der Endphase seiner Erholung, bevor er wieder zum Team stößt. Wir gehen davon aus, dass er in den kommenden Tagen wieder mit dem Team arbeiten wird. Also wird er offensichtlich fehlen für das Spiel“, sagte Castro bei einer Pressekonferenz.